الديمقراطي الكردستاني: هناك محاولات لزرع الفتنة في داقوق من قبل جهات غير معروفة

2019/07/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأشارت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، السبت، إلى وجود استهداف واضح لمكونات قضاء دقاوق ومحاولات لزرع الفتنة بين المواطنين من قبل جهات غير معروفة.

وقالت صبري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “هناك استهدافًا واضحًا لمكونات قضاء داقوق دون تمييز ومحاولات لشق الصف وزرع الفتنة بين المواطنين من قبل جهات غير معروفة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين”.

وأكدت صبري على “أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية وتفعيل مبدأ سيادة القانون كأحد المحاور المهمة في البرنامج الحكومي”، مطالبة أن “يكون هناك جهة واحدة تمسك الملف الأمني في القضاء وهي الشرطة المحلية التابعة للمحافظة لكي لا تتداخل المهام والواجبات والصلاحيات بين الجهات الأمنية”.

وذكرت صبري في بيانها، أن “قضاء داقوق يعيش حالة من الأوضاع الأمنية السيئة المتكررة بين الفترة والأخرى، وكان آخرها قصف بقنابر الهاون لقرية دارا بمنطقة حفتغار أسفرت عن جرح عائلة كردية مكونة من أربعة اشخاص، وكذلك وفاة امرأة أخرى نتيجة الهجوم، بعد ذلك حدث هجوم مسلح على سيارة بداخلها 9 أشخاص قتلوا جميعًا، وهم من العرب في المنطقة، وكذلك مقتل ضابط نتيجة مشاجرة بين قوات الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية”.

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