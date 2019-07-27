“ألفابت” تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار

2019/07/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، منذ قليل، عن أرباحها للربع الثاني من عام 2019، والتي فاقت التوقعات، مما قلل من المخاوف بشأن تحديات النمو على المدى القصير التي تواجهها جوجل ويوتيوب وشركات الإعلان الأخرى التابعة لألفابت.وذكرت الشركة، ان ” إيراداتها بلغت 38.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19 في المئة مقارنةً بالربع […]

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