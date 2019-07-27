2019/07/27 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في جمرك مطار النجف الأشرف.وقالت الهيئة في بيان لها ، إن ” السلطات الجمركية، تمكنت من ضبط منظفات وكريمات ومواد عشبية في مطار النجف الدولي حاول مسافر إدخالها بدون موافقات رسمية خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة “.وأضافت ، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في مطار النجف النعيم نيوز.

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