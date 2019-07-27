2019/07/27 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ضبطت الهيئة العامة للجمارك منظفات ومواد عشبية في مطار النجف الاشرف الدولي حاول مسافر ادخالها خلافا للتعليمات النافذة.واكدت الهيئة في حصلت عليه “خطوة برس”،اليوم السبت، انها “اتخذت الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن يوميا عن الكثير من المخالفات التي تضبط في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط منظفات ومواد عشبية بحوزة مسافر في مطار النجف وكالة خطوة برس.

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