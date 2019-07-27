وضع صلاحيات الاستخبارات والرقابة على الجيش في يده حصرا .. وزير الدفاع االشمري يصدر قرارات جديدة ..

2019/07/27 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

إعادة ترتيب البيت العسكري بالكامل باستخباراته وعناصره الأمنية والاستخبارية مهمة جديدة عمل عليها وزير الدفاع الجديد نجاح الشمري بإصداره عددا من القرارات التي من شأنها تثبيت يده وإحكام قبضته على أفرع القوات المسلحة خاصة الاستخباراتية.

أصدر وزير الدفاع الجديد، نجاح الشمري، عددا من الق...

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