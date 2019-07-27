2019/07/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى مجهولون، أمس الجمعة، بالسكاكين على لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الهجوم نفّذ من قبل قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصب “أوزيل” بأذى.وقالت الوسائل الإعلامية إن شخصان مجهولان على دراجة نارية، هاجما السيارة التي يقودها أوزيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهولون يعتدون بالسكاكين على النجم الدولي مسعود اوزيل في لندن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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