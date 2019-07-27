ملابس الذكية جديدة تحول مرتديها إلى لوحة توصيل بشرية

2019/07/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسبت الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وأجهزة الاستشعار التي تراقب معدل ضربات قلبك، شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن الباحثين في سنغافورة

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