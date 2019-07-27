الداعية الكويتي عثمان الخميس: لا توجد في العالم امرأة جراحة متميزة

2019/07/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال الداعية الكويتي المثير للجدل الشيخ عثمان الخميس إنه“لا توجد في العالم دكتورة جراحة امرأة..



وإن وجدت فهي إما أنها "غير متزوجة" أو

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