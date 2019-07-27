البرلمان يعلن تسلمه 40 كتابا لرفع الحصانة عن بعض النواب

2019/07/27 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت كتلة الحكمة الوطنية، اليوم السبت، تسلم البرلمان 40 كتابا لرفع الحصانة عن بعض النواب.وقـال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي، إننا “مع مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فســــاد مفتوحة لدى القضاء”، مشــــددا على “ضرورة رفع الحصانة عنهم للمثول امام […]

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