المياحي يكشف عن 18 بئرا نفطيا متروكا عند حدود البصرة

2019/07/27 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة البصرة، عبد الامير المياحي، السبت، عن وجود 18 بئرا نفطيا متروكا عند الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى ان الاخير يقوم بالتنقيب عن النفط بمسافة تبعد 30 متراً عن الابار المذكورة.وقال المياحي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “منطقة سفوان يتواجد فيها مواقع نفطية حيث تستغلها الكويت للحصول على […]

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