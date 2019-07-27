الخارجية: سورية تستنكر بشدة التدخل الأمريكي الهدام وترفض التفاهمات الأمريكية التركية

2019/07/27 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت سورية عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية التي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين : تعرب الجمهورية العربية السورية عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي …

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