نائب: إرجاع عوائل “داعش” من سوريا لمخيمات نينوى قنبلة موقوتة

2019/07/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن محافظة نينوى خليل المولى، عملية إرجاع عوائل تنظيم داعش من مخيمات سوريا الى مخيمات محافظة نينوى بـالقنبلة الموقوتة.

وقال المولى، إن إعادة عوائل الدواعش الى المخيمات في محافظة نينوى تعد خرقا أمنيا جديدا للمحافظة، داعيا الحكومة الى إيجاد حل جذري لمشكلة عوائل الدواعش بعيداً عن نينوى وأهلها.

وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، قد كشف عن وجود نية لدى الحكومة لنقل عوائل داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة بناحية حمام العليل جنوبي الموصل.

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