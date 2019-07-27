نائب: اعادة عوائل “داعش” الى نينوى بمثابة زرع قنبلة موقوتة

2019/07/27 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن محافظة نينوى خليل المولى ، السبت، رفضه السماح لأي جهة إعادة عوائل “الدواعش” الى مخيمات النازحين داخل المحافظة، معتبرا اياها محاولة بمثابة زرع قنبلة موقوتة.وقال المولى في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن وجود محاولات لإعادة عوائل عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي الى مخيمات النازحين في محافظة نينوى تعد بمثابة […]

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