اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم جنوب الحلة

2019/07/27 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني في بابل اليوم السبت بكمين نصب بقضاء الهاشمية جنوب الحلة شخصا ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في جهاز الأمن الوطني.وقال مصدر في القوة” أن قوة من جهاز الأمن الوطني في بابل تمكنت اليوم السبت بكمين نصب بقضاء الهاشمية جنوب الحلة من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم […]

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