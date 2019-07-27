2019/07/27 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_راشد أغلب الحجاج لا ينال إلا المشقة وتعب السفر ==========================على من يجب فرض الحج ومتى يكون الحج باطلا واحاديث الغفران مزورة ======================================ردا على سؤال المستشار حسن على والشيخ محمد العابد والدكتورة العنود الصباح وعشرات الرسائل الأخرى حول نفس الموضوع -- عمن يجب عليه فرض الحج لمكة والمدينة وهل هناك حج باطل وماهى صحة حديثى ابى هريرة عن الحج والعمرة فى غ......

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