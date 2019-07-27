2019/07/27 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بعثة الحج العراقية , اليوم السبت , عن ارتفاع عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 43820 منهم 23844 حاجا قدموا برا عبر منفذ عرعر الحدودي و19976 حاجا من خلال المطارات العراقية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج العراقية:ارتفاع عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 43820 حاجاً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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