مدفوعات واتس آب تصل إلى الهند لمواجهة جوجل بلاي

2019/07/27 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك عن إطلاقها خدمتها للمدفوعات الرقمية (WhatsApp Pay) لأكثر من 300 مليون مستخدم – وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – في جميع أنحاء الهند في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقًا لتصريحات ويل كاثكارت Will Cathcart، الرئيس العالمي لواتس آب.وذكرت واتس آب، انها ” قد أطلقت جولة […]

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