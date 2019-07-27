كورية عمرها 6 سنوات تشتري منزلاً بـ8 ملايين دولار

2019/07/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اشترت طفلة كورية، عمرها 6 أعوام، تحظى بشهرة واسعة على موقع يوتيوب، منزلاً فاخراً بـ8 ملايين دولار، في العاصمة سيول.

والطفلة الملقَّبة بـ «بورام» تعد من أشهر الأطفال الـ «يوتيوبر»، ولديها أكثر من 30 مليون متابع على قناتَيْها في يوتيوب.

واقتنت الطفلة عقاراً مؤلفاً من 5 طوابق بسعر 8 ملايين دولار، عن طريق شركة «بورام» العائلية، التي أسَّستها أسرتها، وفق ما أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتمتلك بورام 13.6 مليون متابع على إحدى قناتَيْها، و17.6 مليون على القناة الأخرى في يوتيوب، حيث تنشر مقاطع فيديو يتجاوز عدد مشاهدات بعضها 350 مليون مشاهدة.

ويقدَّر دخل الطفلة الكورية «بورام» الشهري بنحو 3 ملايين دولار.

وكانت منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، تلقَّت شكاوى عام 2017، بدعوى تأثير المشاهد التي تبثها بورام على التطور العاطفي والأخلاقي لدى الأطفال.

وقدَّمت المنظمة شكوى للشرطة بشأن مشاهد تظهر فيها «بورام» وهي تسرق نقوداً من محفظة والدها، وتقود سيارة.

وقضت محكمة الأسرة في سيول بإخضاع والدَيِ الطفلة لدورة تثقيفية، بشأن الحيلولة دون استغلال الأطفال.

عربي بوست

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