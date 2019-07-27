طفلة تجني 3 ملايين دولار شهريا عبر الإنترنت

2019/07/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضطر الناس في العادة إلى الدراسة والعمل، لسنوات طويلة، حتى يحصلوا على أجر، لكن طفلة في كوريا الجنوبية

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