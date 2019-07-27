السهيل يؤكد إعطاء الأولوية في تعيينات التربية للمحاضرين

2019/07/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد وزير التربية وكالة قصي السهيل، أهمية سد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية، وذلك بالاسراع بتثبيت المحاضرين كأحد الحلول الناجعة للارتقاء بالملف التربوي.





وقال السهيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي قدمت من قبل المحاضرين التربويين تستدعي من قبلنا انصافهم على خدماتهم ، وذلك من خلال توفير فرص حقيقة لتعيينهم ومكافاتهم على جهودهم”.





وأشار إلى أن “السنوات السابقة شهدت وضع ضوابط التعيين في وزارة التربية بإعطاء الأولوية للمحاضرين وسعيه المستمر لشمول الجميع بكافة الفرص المتاحة”.





وثمن السهيل، “الدور الكبير للمحاضرين واسهامهم بدعم العملية التربوية في جميع المحافظات”، واعداً “بالوقوف إلى جنبهم ومساندتهم وبذل أقصى الجهود للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

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