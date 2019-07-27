الرافدين يوضح بشأن سلفة الـ25 مليون لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم

2019/07/27 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحاً بشأن سلفة الـ25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم.





وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد”.

وأضاف، ان “السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة”، داعيا موظفي الدولة الى “زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة”.

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