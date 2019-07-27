اعتقال منتسب بشرطة النجدة انتحل صفة ضابط برئاسة الوزراء

2019/07/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم السبت، باعتقال منتسب بشرطة النجدة انتحل صفة ضابط برئاسة الوزراء واحتال على المواطنين.وقال المكتب، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أصدر أمراً قضائياً بالقبض على أحد منتسبي مديرية شرطة النجدة وفق المادة 456 من ق ع […]

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