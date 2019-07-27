علماء صينيون يطورون بطاريات ميكرو مسطحة عالية السلامة

2019/07/27 | 12:04

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متابعة:سومر نيوز

طور علماء معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تقنية لطباعة الشاشة قابلة ل...

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