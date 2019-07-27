ديالى تعلن حاجتها الى 500 مدرسة لانهاء ثلاث مشاكل رئيسية

2019/07/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، السبت، عن حاجة المحافظة لبناء 500 مدرسة لانهاء ثلاث مشاكل رئيسية.وقال رئيس لجنة التربية في مجلس ديالى احمد الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تعاني منذ سنوات عدة من قلة الابنية المدرسية والتي زادت تعقيدا بعد الاضطرابات الامنية المتكررة والتي تسببت في تدمير العشرات”.واضاف […]

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