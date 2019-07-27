نائب شبكي: جهات سياسية تقف وراء استهداف الحشد في نينوى

2019/07/27 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم ممثل المكون الشبكي النائب قصي عباس، السبت، جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء استهداف الحشد الشعبي من المكون الشبكي والمسيحي في نينوى، مبينا أن الاستهداف صدر بالتزامن مع قرار الخزانة الأميركية ضد عدد من الشخصيات.وقال عباس، إن “شخصيات سياسية معروفة لديها ارتباطات حزبية أمريكية تحاول ارجاع نينوى إلى المربع الأول”، مبينا أن هناك […]

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