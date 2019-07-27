النفط يصعد بفعل أحداث مضيق هرمز

2019/07/27 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام فضلا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل.وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 […]

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