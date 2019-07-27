هل يبرم اتفاق مع إيران أم لا؟

2019/07/27 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تؤدي الوساطة القطرية إلى إبرام صفقة جديدة بين البيت الأبيض وطهران؟ إيران واللعب على الحبلين تأرجحت عناوين الصحافة العالمية خلال الأسابيع

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