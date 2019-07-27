2019/07/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مجلس محافظة ديالى، السبت، مما اسماهم “دواعش” حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، مؤكدا أن المعركة مع “ داعش” في الوقف لم تنته.وقال عضو مجلس ديالى احمد ارزوقي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” خلايا تنظيم داعش في حوض الوقف(25كم شمال شرق بعقوبة) لاتزال تشكل خطر على الامن رغم تدني هجماتها خلال الاسابيع الماضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى محذرا من “دواعش” الوقف: لم تنته المعركة بعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى محذرا من “دواعش” الوقف: لم تنته المعركة بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).