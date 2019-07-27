سامسونغ تعترف بتفوّق منافستها

2019/07/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت شركة سامسونغ باب الحجوزات المسبقة لهاتفها الرائد القادم

غالاكسي نوت (Galaxy Note 10) قبل أسبوعين تقريبا من تاريخ حدث

الإعلان عن الهاتف في 7 أغسطس/أب، مما يتيح للمشترين الحجز المسبق

للهاتف، إضافة إلى توفير بعض الأموال.ومن المفترض أن يصل الهاتف إلى المستخدمين بتاريخ 23 أغسطس/آب، وكما

هو متوقع، سيحصل المشترون الأوائل على العديد من الامتيازات.كذلك كشفت سامسونغ عن أحد هذه الامتيازات، بحيث يمكن للمستخدم توفير

ما يتراوح بين 200 دولار و 600 دولار عند الحصول على هاتف Galaxy Note

10، والذي من المحتمل أن يبدأ من سعر 999 دولار، إذا قايض هاتفه

القديم.رصيد فوريأيضا أطلقت سامسونغ صفحة تُخبر العملاء بأنهم سيحصلون على رصيد فوري

بقيمة 50 دولارًا للملحقات لأصحاب الأجهزة المؤهلة إذا قاموا بحجز

الهاتف حتى 7 أغسطس/آب، لكن يجب شراء ملحقات Note 10 في الوقت نفسه مع

شراء الهاتف للاستفادة من الخصم الإضافي.وفي حال كنت ترغب في مقايضة هاتف آيفون أو غالاكسي أو بيكسل للحصول

على هاتف Galaxy Note 10، فستعطيك سامسونغ خصما يتراوح بين 200 دولار

و 600 دولار، اعتمادا على الهاتف الذي تقايضه.لكن الصفحة تظهر أن سامسونغ تعتقد أن أجهزة آيفون تستحق سعرا أعلى من

أجهزة أندرويد، بما في ذلك أجهزتها، إذ يحصل كل جهاز آيفون صادر عام

2018 –iPhone XR، و iPhone XS، و iPhone XS Max – على خصم 600 دولار،

وكذلك iPhone X لعام 2017.بينما تحصل هواتف أندرويد الصادرة في عام 2019 Galaxy S10، و Galaxy

Note 9على نفس الخصم، بالإضافة إلى هواتف Google Pixel 3 الصادرة عام

2018.مقايضات غريبةومن المثير للدهشة أن هواتف Galaxy S9 الصادرة عام 2018 تحصل على خصم

بقيمة 300 دولار فقط، أي نصف قيمة مبلغ الذي يحصل عليه صاحب جهاز

iPhone X الصادر عام 2017، وذلك بالرغم من أن هاتف آبل صدر قبل عدة

أشهر من إصدار Galaxy S9.وبالمثل، فإن هواتف Pixel 2 الصادرة أواخر عام 2017، والتي وصلت إلى

المتاجر في الوقت نفسه مع وصول iPhone X تحصل على خصم بقيمة 300 دولار

فقط.ومن ناحية أخرى، فإن قيمة هواتف iPhone 8، الصادرة عام 2018 إلى جانب

iPhone X، ما يصل إلى 350 دولارا بغض النظر عن حجمها، وهو مبلغ أكبر

من المبلغ الذي تدفعه سامسونغ مقابل Pixel 2 أو يُذكر أن أجهزة آيفون

تفوقت دائما على أجهزة أندويد فيما يتعلق بقيمة الجهاز مع مرور الوقت،

لكن من الغريب إلى حد ما أن نرى أن شركة سامسونغ تؤكد ذلك بشكل صارخ.

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