2019/07/27 | 12:08

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تعرف على سعر صرف الدولار والنفط والذهب لهذا اليوم في الاسواق المحلية

افتتاح سعر الصرف ليوم السبت 27/7/2019

بغداد - بورصة الكفاح120,150....السعر في اغلب الصيرفات 119,750120,500————-النجف120,200————اربيل 120,175———-البصرة120,250———-الموصل120,250———-كركوك120,300————ميسان120,300—————-الليرة التركية567——————التومان الايراني1222

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سعر نفط خام برنت يبلغ 63 دولاراً و55 سنتاً للبرميل

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سعر الذهب العراقي يبلغ 207 آلاف دينار للمثقال الواحد

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