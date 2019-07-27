2019/07/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يضطر الناس في العادة إلى الدراسة والعمل، لسنوات طويلة، حتى يحصلوا على أجر، لكن طفلة في كوريا الجنوبية، استطاعت أن تصبح مليونيرة وهي ما تزال في السادسة من عمرها.وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن الطفلة بورام التي تملك قناتين في موقع “يوتيوب”، اشترت عقارا من خمسة طوابق في واحد من أرقى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بورام..



طفلة تجني 3 ملايين دولار شهريا عبر الإنترنت وكالة خطوة برس.

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