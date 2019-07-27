نائب: الحكومة غير قادرة على موازنة المعادلة التجارية مع دول الجوار

2019/07/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، الحكومة الى اعادة التفكير والتخطيط بِأن الميزان التجاري مع دول الجوار، مشيرا الى ان العراق يستورد بنحو 40 مليار دولار مقابل تورد بضائع ب400 مليون دينار.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “استمرار استيراد العراق والاستهلاك من دول الجوار دون اعادة النظر بالميزان التجاري والزام دول […]

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