2019/07/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي، السبت، عن وجود “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية، مشيرا الى ان نص القانون الحالي يلزم المفوضية بتدقيق سجل الانتخابات ما بعد الانتخابات بخلاف نص القانون الرسمي.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب ملزمة باجراء تعديلات خاصة بالقانون وتصحيح الخطأ المطبعي الكارثي بشأن الزم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي يكشف عن “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي يكشف عن “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).