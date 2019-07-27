وزيرا النقل والدفاع يتفقدان القاعدة البحرية المزمع تشييدها في ميناء الفاو الكبير

2019/07/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أجرى وزير النقل عبدالله لعيبي برفقة وزير الدفاع نجاح الشمري،اليوم السبت، جولة تفقدية جوية وميدانية للقاعدة البحرية التي سيتم تشييدها في ميناء الفاو الكبير.وقالت وزارة النقل، في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “وزير النقل عبدالله لعيبي برفقة وزير الدفاع نجاح الشمري اجريا جولة تفقدية جوية وميدانية للقاعدة البحرية التي سيتم […]

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