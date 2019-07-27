الحج: ارتفاع عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 43820 حاجا

2019/07/27 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت بعثة الحج العراقية، السبت، ارتفاع عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 43820 حاجا.

وقالت البعثة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة ارتفع الى 43820".وأضافت، أن "23844 حاجا منهم قدموا برا عبر منفذ عرعر الحدودي، و19976 حاجا من خلال المطارات العراقية".انتهى

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