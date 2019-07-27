بالصور.. مديرية التوجيه العقائدي في البصرة تختم عددا من الدورات لمقاتلي اللوائين الأول والخامس

2019/07/27 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور اختتام عدد من الدورات التي اقامتها مديرية التوجيه العقائدي في مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة لمقاتلي اللوائين الخامس والأول بالحشد الشعبي.

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