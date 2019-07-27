وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الامنية في البصرة

2019/07/27 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بالتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الامنية لتحقيق الامن والاستقرار في البصرة.وقال موفدنا ان، آمر اللواء السابع في الحشد جابر الموسوي زار وزير الداخلية ياسين الياسري في مكتبه في بغداد.واضاف الموفد ان، الطرفين بحثا مجمل الملفات على الصعيد الامني حيث وصف وزير الداخلية زيارة الموسوي بالمهمة في اطار ...

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