عضو بمجلس ذي قار ينتقد عدم اكتراث المجلس بزيارة البابا المرتقبة

2019/07/27 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انتقد عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي, السبت, مجلس المحافظة لعدم اكتراثه بزيارة بابا الفاتيكان للمحافظة وانشغاله بالتسقيط السياسي والصراع على منصب المحافظ.وقال الغالبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة ذي قار لم يراع أي اهمية لزيارة بابا الفاتيكان الى المحافظة وزيارة مدينة اور الاثرية , حيث كل ما […]

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