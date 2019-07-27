عمليات بغداد: القبض على متهم بترويج المواد المخدرة

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة في العاصمة.

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