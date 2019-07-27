استشهاد وإصابة 9 أشخاص بإنفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باستشهاد وإصابة 9 أشخاص بإنفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.

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