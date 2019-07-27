الهجرة والمهجرين تنفي علمها بنقل عوائل الدواعش الى نينوى

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، صحة المعلومات التي أوردها أحد النواب عن محافظة نينوى في تصريح له حول نقل عوائل تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول الى 4 مخيمات في نينوى.

وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما اورده أحد النواب حول استكمال اجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل لاصحة له على الاطلاق، كما اننا لم يتم ابلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأية معلومات حول هذا الموضوع”، مبينا “ان حصل نقل للعوائل سيخضع لتدقيق الاجهزة الامنية من اجل فرز عوائل الدواعش عن غيرهم”

وأضاف، “في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا من هذه الأنباء التي أوردها النائب، نجدد تأكيدنا على ان أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار، كما ان وزارتنا كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من بطش تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد وكيل الهجرة والمهجرين، “إننا كوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية نتابع باهتمام كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا، أما بخصوص المعلومات التي أوردها النائب فنعتقد انها تفتقر للدقة”.





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