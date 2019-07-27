مصرع شاب غرقا جنوب غربي كركوك

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر أمني، بمصرع شاب غرقا في ناحية الملتقى جنوب غربي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “شابا لقي مصرعه غرقا في ناحية الملتقى جنوب غربي كركوك مساء امس”.





وتابع، ان “الشاب من سكنة حي واحد حزيران جنوب كركوك يدعى (س.ح.س) بعمر ٢٢ سنة، وتم العثور على جثته بعد مدة من الزمن في الماء”.





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