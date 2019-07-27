نصيف تعلن جمع تواقيع 26 نائباً لطلب أوليات عقد سيارات

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائبة عالية نصيف، السبت، جمع تواقيع 26 نائباً لمطالبة وزير الداخلية بأوليات عقد تجهيز ستة آلاف سيارة "ميتسوبيشي" والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام في وزارة الداخلية حول هذه القضية.وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "استناداً للمادة (61 ثامناً /أ) والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولوجود بعض المسائل التي توجب التحقيق فيها، نطلب من وزير الداخلية المحترم تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات الصادرة بهذا الصدد".

وأضاف نصيف: "كما طلبنا من الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا الوزير سيما وأنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن أرسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة".

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