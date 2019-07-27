اللامي: اربع قوائم فقط ستسيطر على الانتخابات المحلية في الجنوب والوسط

2019/07/27 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، السبت، سيطرة اربعة قوائم على مجمل مقاعد مجالس المحافظات وفق قانون الانتخابات المحلية، مبينا ان احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9 “سانت ليغو” سيلغي جميع القوائم المتوسطة.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قائمين سنيتين ستسيطران على معظم نتائج الانتخابات في محافظان نينوى وديالى والانبار […]

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