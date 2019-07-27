نائب يعلق على اقرار البرلمان الامريكي قانون 'منع زعزعة استقرار العراق'

2019/07/27 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد شياع السوداني، السبت، على اقرار البرلمان الامريكي قانون "منع زعزعة استقرار العراق".

وقال السوداني في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر وتابعته السومرية نيوز، ان "اقرار مجلس النواب الامريكي لقانون منع زعزة استقرار العراق، هل هو وصاية بشكل جديد، ام اقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار".

واضاف ان "هي الا كلمة حق يراد بها باطل".

يذكر ان مجلـس النواب الامريكي اقر بالاغلبيـة قانون "منع زعزعة استقرار العراق".

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