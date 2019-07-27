البياتي يكشف عن “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية

2019/07/27 | 12:36

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي، السبت، عن وجود “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية،...

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