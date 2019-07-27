2019/07/27 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة المثنى، السبت، عن العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المحافظة.وقال المحافظ أحمد منفي جودة في بيان وتلقته وكالة صدى, انه “تم اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية انها للاسرى الكويتيين اعدمهم النظام المباد في بادية المحافظة”.واضاف المحافظ ان “ذلك جاء وفقا لمعلومات امنية واستخبارية”، مشيرا الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).