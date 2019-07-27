2019/07/27 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع فتية أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف عن انتهاء حملتة الرابعة للتنظيف، وذلك بمشاركة رابطة الدعم اللوجستي في المحافظة.وأشاد الأمين العام لتجمع فتية أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف الشيخ علي العتابي بتفاني وتكاتف أبناء النجف الاشرف وتفانيهم لخدمة مدينة مولى الموحدين علي بن طالب (ع).كما ذكر الأمين العام للتجمع أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتم تجمع فتية أمير المؤمنين (ع) حملته الوطنية الرابعة للتنظيف النعيم نيوز.

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