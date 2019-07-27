لأول مرة منذ عقود … العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المنتجة محليا

2019/07/27 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، السبت، عن وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المنتجة محليا لاول مرة منذ عقود، مؤكدة جودة ونقاوة المحصول المسوق من الفلاحين والمزارعين الى مخازن وسايلوات الوزارة في عموم المحافظات.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة نعيم محسن المكصوصي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “الموسم التسويقي […]

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