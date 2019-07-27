2019/07/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس علق ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ما وصفه تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة، والممكلة العربية السعودية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، واصفا الأمر بـ”الخيانة الكبرى”.وفي حوار مع صحيفة “الراية” القطرية، قال أقطاي: “التطبيع هو عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد إسرائيل على قمع الشعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهم البلدين بـ”الخيانة العظمى”..



مستشار اردوغان يهاجم الامارات والسعودية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهم البلدين بـ”الخيانة العظمى”.. مستشار اردوغان يهاجم الامارات والسعودية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهم البلدين بـ”الخيانة العظمى”.. مستشار اردوغان يهاجم الامارات والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).